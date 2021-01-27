Özel öğrencilerden üretime katkı

Malatya Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrenim gören özel öğrenciler ve öğretmenleri, okul bünyesinde yer alan atölyelerde mobilya ve çeşitli materyaller üreterek, ülke ekonomisine ve üretime katkıda bulunuyor.

Engelli bireylerin eğitim öğretim imkânlarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayan Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu, özel öğrencilerin çalışma hayatına atılmadan önce yeterince mesleki deneyim kazanmalarını, kendilerine güvenlerinin gelişmesini ve nitelikli iş gücü ortaya koyabilmelerini sağlıyor. Bu kapsamda, okul bünyesinde yer alan atölyelerde özel öğrenciler okulların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap ile tasarım beceri, fen teknolojileri, spor, müzik ve yaşam becerileri atölyelerinin mobilya ve çeşitli materyallerinin üretimini geçekleştiriyor. Ayrıca okul tarafından tasarlanan fasulye masalar da üretilerek öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor. Öğrencilere iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmayı, onların temel yaşam ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, "Özel Eğitim Meslek okullarımız öğrencilerimizin kendilerini mutlu hissettikleri ve ifade edebildikleri okullarımızdır. Burada üretilen mobilyaları okullarımıza göndererek, öğretmen ve öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacağız. 2021 yılında özel eğitim sınıflarımız ile dezavantajlı bölgelerdeki sınıflarımızı ve öğretmen odalarını standart hale getirerek, fiziki anlamda standartlarımızı yükseltmeyi ve bunun yanında okullarımızdaki başarıyı da artırmayı hedefliyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin fiziki yapısı güçlendirilmiş ortamlarda çalışmaları en tabi haklarıdır. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda eğitimdeki fırsat eşitliğini artırmak için çalışmaktayız” dedi.

Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulunda bireylere mesleki eğitimin yanı sıra akademik becerilerin kazandırılması da hedeflendi.