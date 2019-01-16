Özel sporcu Kadir Telli'den büyük başarı

Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonasında, Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü'nün sporcusu Kadir Telli, Büyük Erkekler Alp Disiplininde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun organize ettiği Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenleniyor. 14 Ocak'ta başlayan ve bugün sona erecek olan şampiyonanın ikinci gününde Malatyalı sporcu Kadir Telli'den altın madalya geldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası açılışı gerçekleştirildi.

Şampiyona açılışına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyük Şehir Belediye Ali Rıza Kiremitci, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Ünal Bingül ve Disiplin Kurulu Üyesi Abubekir Özcan'ın yanı sıra spor kulüpleri katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Özel Sporcuların başarılarına şahit olmak bizleri çok duygulandırdı. Onların başarısı mutluluğu bizleri sevindirir. Sporcularımızın sosyal hayatlarında cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla daha iyi şartlar altında yaşamaları için çalışmalar yapılmaktadır. Bizlerde üzerimize düşen görevi özel sporcularımız için yapmaya hazırız” dedi.

Erzurum Büyük Şehir Belediye Ali Rıza Kiremitci ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt'ta sporculara başarılar diledi.

Açılış töreninin ardından yarışmalar başladı. Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü'nün sporcusu Kadir Telli, Büyük Erkekler Alp Disiplininde Türkiye Şampiyonu oldu. Kürsüde birinciliğe yükselen başarılı sporcu, altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı.