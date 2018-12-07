Özel Yeni Hamle Koleji'nin basketbol başarısı

Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği okul sporları müsabakalarında 2018-2019 Gençler A grubu basketbol maçları devam ediyor.

19 Kasım'da başlayan müsabakalarda Özel Malatya Koleji Anadolu Lisesi şimdiye kadar, Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesini 76-7, Tecde Anadolu Lisesini 99-44, Doğa Kolejini 70-36 ve Kernek Anadolu Lisesini de 86-45 yenerek namağlup olarak çeyrek finallere kalmayı garantiledi.

Maç sonunda bir açıklamada bulunan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, okullarının basketbol takımının geçen yıl bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine kadar çıktığını belirterek “Bizleri gururlandırmışlardı. Burada göz ardı etmememiz gereken iki konu var birincisi bu çocuklarımız spor başarılarının yanı sıra akademik başarıları da oldukça iyi olan öğrencilerdir. İkincisi de ekip olmanın insanlara ne tür avantajlar sağlayabileceğini bizlere en güzel örneği ile göstermişlerdir. Önce ilimizi sonra da Doğu Anadolu Bölgesini temsil ederek planlı ve disiplinli çalışarak Yeni Hamle ismini basketbolda duyurmuşlardır” şeklinde konuştu.

Bu başarıda emeği olan öğrenciler başta olmak üzere veliler ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan İnan'ı tebrik eden Polat, “Bizleri maçlarımızda yalnız bırakmayan Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlarda çocuklarımın yolları açık olsun” diye konuştu.