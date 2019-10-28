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Özel'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Özel, mesajında Cumhuriyetin kurulmasının, tüm dünyaya ilan edilen bağımsızlık ve demokrasinin sönmeyen meşalesi olduğunu belirterek bilimin ve sanatın ışığında dünya ülkelerine örnek teşkil edecek müreffeh bir ülke olmanın da yolunu açtığını dile getirdi.


Özel mesajını şöyle sürdürdü:


“Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bu uğurda şehit olan kadın erkek tüm vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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