Özel'den MÜSİAD'a ziyaret

ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel yönetim kurulu üyeleri ile beraber Müstakil Sanayici İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “MÜSİAD'da 26 Ocak'ta bir görev değişimi gerçekleşti, üyelerimiz bizleri bu göreve layık gördüler. Bizler de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde bu görevi yerine getirme gayreti içinde olacağız, MÜSİAD kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşları ile geçmişten bugüne kadar her daim işbirliği içerisinde olmuştur. Bundan sonrada işbirliği içerisinde olmaya özen göstereceğiz” dedi.

ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ise, ASRİAD'ın faaliyetlerinden bahsederek, “Başkan Poyraz ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyorum. Asrın İş Adamları Derneği olarak Malatya'da bir yıldır faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Biz ASRİAD şubesi olarak diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak, kendi üyelerimizin işlerini güçlendirip daha sonra kendi bulunduğumuz ildeki eksikleri tespit edip, ekip oluşturuyoruz. Önceliğimiz Malatyamızın kalkınması daha sonra Türkiye çapında çalışmak istiyoruz. Şuanda 90 üye sayımız var. Bunlarının çoğu gençlerimizden oluşuyor” diye konuştu.