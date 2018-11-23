Özel'den Öğretmenler Günü mesajı

Özel, yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladığını belirterek, “Ana kucağından okul yollarına yürümeye başladığımız ilk günden itibaren, sevgisi ve sonsuz şefkatiyle bizi sarıp sarmalayan, bilgileriyle geleceğimize ışık tutan öğretmenlerimiz sayesinde şimdi bilinçli, bilgili ve başarılı birer bireyiz.” İfadelerin yer verdi.

İnsanın doğumuyla birlikte öğrenme sürecinin başladığına dikkat çeken Başkan Özel, öğretmenliğin ebediyete kadar devam edecek nadide meslekler arasında yer aldığını ifade ederek şunları söyledi:

“İnsan hayatta ilerlemeyebilmek ve bir sonraki zamana emin adımlarla yürüyebilmek için öğrenmeye ve öğretmenlere her zaman muhtaçtır. Ailemizden aldığımız eğitim sonrası bizleri verdikleri eğitimlerle şekillendiren öğretmenlerimiz, gelecekte bulunacağımız iyi konumların en büyük mimarlarıdır. Geleceğin Türkiye'sini inşa eden değerli öğretmenlerimize üstlendikleri bu kutsal görevde başarılar diliyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.”