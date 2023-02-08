PAK ekipler genç kadını alkışlarla enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Malatya'da arama kurtarma ekipleri enkaz altından yaralıları kurtarmaya devam ediyor.

Depremin ardından Malatya kent merkezinde görev alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri enkaz altında kalan genç kadını 5 saat süren başarılı bir çalışmanın ardından kurtardı. Uzun uğraşlar sonunda enkaz altındaki genç kadına ulaşan PAK ekipleri sedye ile genç kadını çıkararak hastaneye ulaştırdı.