Palancı: “Mücadelemiz sonuna kadar sürecek”

Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un teknik direktörü Hayati Palancı, sezon sonuna kadar şampiyonluk mücadelesini sürdüreceklerini ifade ederek, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grup'ta 11'inci hafta geride kaldı. Lider Şarkışla Belediyespor'un puan kaybettiği haftada, Elbistan Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet alan Yeşilyurt Belediyespor, puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

Grubun lideri Şarkışla Belediyespor, 11'inci haftada deplasmanda Ankas İstiklalspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi puanını 31'e yükseltirken, ilk puan kaybını yaşadı. Ligin 11'inci haftasında sahasında Elbistan Belediyespor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek, puanını 25'e çıkarttı ve liderle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

Grup'ta 11 hafta sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2'de mağlubiyet alan Yeşilyurt Belediyespor, Elbistan Belediyespor karşısında alınan galibiyetle birlikte Şarkışla Belediyespor'un puan kaybına uğramasının ardından zirveye bir adım daha yaklaştı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un Teknik Direktörü Hayati Palancı, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda Şarkışla Belediyespor'a 3-2 mağlup olduklarını anımsatarak, “Bir önceki hafta Şarkışla Belediyespor deplasmanında alınan 3-2'lik bir mağlubiyet vardı. Direkt rakibimizden aldığımız bir mağlubiyetti ama ben bu hafta onların Ankas deplasmanında takılacaklarını tahmin ediyordum. Takıldılar da, maç 1-1 bitti. 3 puanın çok ama çok önemli olduğu bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Sonuna kadar burada şampiyonluğu kovalayacağız. İnanıyorum ki mutlu sona da biz ulaşacağız” diye konuştu.

Palancı, grubun son durumuyla ilgili ise “Eğer puan farkını biraz daha indirir, ikinci yarıya 3-4 puanlık fark ile girersek bu grubun en büyük favorisi biz oluruz” değerlendirmesinde bulundu.