Palyatif Bakım Kursu düzenlendi.

İnönü Üniversitesi kampüsünde düzenlenen kursa, Türk Yoğun Bakım Derneği'nden alanında uzman öğretim üye ve görevlisi ile çevre illerden gelen hekimler, hemşireler ile öğrenciler katıldı.

Kursun sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Bu arada, Palyatif Bakım kursuyla ilgili olarak verilen bilgide, “Palyatif bakım tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan muzdarip olan kimselere ve ailelerine destek ve bakım veren multidisipliner bir tıp anlayışıdır. Amacı gerek hastanın gerekse ailesinin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Hasta ve ailesiyle temasa geçildiği zaman bu anlayıştakilerin hedefleri hastalığın menşesi değil, hastanın kendisidir. Yani amaç tedavisi imkansız olan bir hastalığa yakalanmış kimsenin hastalığını tedavi etmek veya bu hastalığı geriletmek değil, bu hastalıktan dolayı meydana çıkan sebeplerden dolayı hasıl olan ve hastayı rahatsız eden durumları ortadan kaldırmak değilse bile hastanın tolere edebileceği seviyeye indirebilmektir.” Denildi.