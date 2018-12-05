Pancar alım kampanyası sona erdi

Malatya'da yaklaşık 3 aydır süren pancar alım ve işleme kampanyası sona erdi.

Malatya Şeker Fabrikası tarafından 15 Eylül 2018 tarihinde başlayan pancar alım kampanyası süresince, 337 bin ton pancar alındı. 300 bin ton pancar işlenerek 37 bin ton şeker elde edildi. Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, başarılı ve verimli bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, "15 Eylül 2018 tarihinde başlayan pancar alım kampanya süresince, 337 bin ton pancar alındı. 300 bin ton pancar işlenerek 37 bin ton şeker yapıldı. Bu yılki rekoltemiz 500 bin ton civarındaydı ama ekim zamanın da yağışların olamayışından kotamız düştü ama buna rağmen bu yılki üretimimiz çok başarılı, çok karlı ve çok verimli geçti. Bunun sebebi ise; biz daha önce çok maliyeti yüksek kalitesi düşük pancar işliyorduk, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa bölgesinde gelen pancardan dolayı bu yıl Yazıhan' da Boztepe barajının bitimi ile Yazıhan ovasının sulamaya açılmasından dolayı bu yıl 110 bin ton pancar oradan elde ettik, bu pancarın hem maliyeti hem kalitesi hem de şeker oranı çok yüksek olduğu için çok verilim ve karlı bir kampanya geçirdi" dedi.

Önümüzdeki yıl yaklaşık 500 bin ton pancar kotası hedeflediklerini ifade eden Murat, "Önümüzdeki yıl kotamız 500 bin ton.Şu anda özelikle çiftçilerimizin Yazıhan ovası ilgili büyük bir talepleri var, yaklaşık 30 bin ton pancar dikmeyi düşünüyoruz Yazıhan ovasına bunu gerçekleştirdiğimiz taktirde bu fabrika ihya olur” diye konuştu.