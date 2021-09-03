Pandemi kurallarıyla tiyatro heyecanı

Dünyaca ünlü Hansel ve Gretel masalı bu defa da Malatya'da çocuklarla buluşuyor. Bu ünlü eseri tiyatro sahnesine taşıyan tiyatro ekibi, sanatseverlerle buluşacağı günü heyecanla bekliyor.

Oyunun yazarı ve başrol oyuncusu İpek Doğru, bu oyunda amaçlarının hem çocukları eğlendirmek hem de hayata etki eden bilgiler vermek olduğunu ifade ederek, oyunu sahnelemek için ekibin çok yoğun ve titizlikle çalıştığını, izleyicilere çok güzel anılar bırakacağını belirtti. Oyunu yazarken çocukların psikolojisini ön planda tuttuklarına dikkat çeken Doğru, "Sadece çocuklar değil, ruhu çocuk kalanlarında keyif alacağı bir oyun hazırladık. Bu oyunda bana eşlik eden sanata gönül vermiş değerli ekip arkadaşlarım İbrahim Ertüzün, Buse Yılmaz, Furkan Yumrutepe ve diğer oyuncularla birlikte izleyicilerimizle buluşacağımız günü heyecanla bekliyoruz" dedi.

Pandemi kuralları çerçevesinde sahnelenecek ve çocuklar tarafından merakla beklenen oyun, 5 Eylül Pazar günü Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde üç seans olarak sahnelenecek.