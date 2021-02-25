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Pandemi kurallarıyla yüzme şampiyonası

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) Pandemi kurallarıyla yüzme şampiyonası düzenlenecek.

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) Pandemi kurallarıyla yüzme şampiyonası düzenlenecek.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan, 10 Yaş Yüzme Şenlikleri, 11-12 Yaş 1.Vize, 13+ Baraj Geçme Yarışları 27 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak.


Müsabaka teknik talimatları belirlenirken, Pandemi kurallarına uygun olarak yüzme şampiyonası düzenleneceği kaydedildi.

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