Pandemi sürecinde düğün salonları işletmecileri olumsuz etkilendi

ASRİAD Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mehmet Altun, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de etkisini gösterdiğini ve birçok sektörü etkilediğini dile getirdi. Mart ayından bu yana ülkede görülen virüsün insan sağlığının yanı sıra ekonomik olarak da bazı sektörleri olumsuz etkilediğini belirten Altun, bu sektörlerin başında ise düğün salonu işletmelerinin geldiğini ifade etti. Sağlık Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda düğün salonlarının uzun bir süre kapalı olduğunu belirten Altun, sonrasında ise kontrollü sosyal hayatın başlaması ile 1 Haziran'da açıldığını akabinde ise virüsün yayılımın azaltılması amacıyla ikram ve eğlence kısımlarının yeniden yasaklandığını anımsattı. Türkiye genelinde özellikle Doğu Anadolu'da düğünlerde yemek kültürünün olmazsa olmazlardan olduğunu ve bu nedenle de ikramların olmamasının bu sektörü etkilediğini belirten Altun, “Ülkemizde sahil kenarlarında ve diğer illerimizde restoran, kafe, çay ocakları gibi insanların iç içe ve sosyal mesafesiz olabildiği yerlerde halen açık durumda. Ancak düğün salonlarının tüm talimat ve kurallara uymasına rağmen eğlencesiz ve ikramsız hizmet verebildiğini belirten Altun, "Daha tedbirli, düzenli ve denetimli olan düğün salonları gerektiği gibi hizmet verememektedir. Düğün salonu sektörü bu nedenle ciddi şekilde maddi zararlar görmektedir. Milletimizin sağlığı her şeyden önemlidir. Düğün salonlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmakta, kolluk kuvvetlerinin denetimi altında düğünlerin ikramlı yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Bu konuda sektör temsilcilerinin sesi olma adına, düğün salonları ile ilgili alınan bu kararın gözden geçirilmesini isteyen Altun, “Açık ve kapalı düğün salonlarını ayırmaksızın almış oldukları bu kararlarını tekrar gözden geçirilmesini ve sektörün toparlanabilmesi adına yeni kararlar alınmasını yetkililerimizden talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.