Pandemi sürecinde evde kalan çocuklara dikkat

Üyesi Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, Covid-19 sürecinde okula gidemeyen ve evde kalan çocuklarla bol bol sohbet edilmesi gerektiği konusunda uyarararak, evde yapılacak çeşitli aktivitelerin çocukların kendi öz bakım ve becerilerini yerine getirebilmeleri açısından da önemli olduğunu kaydetti.

İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen çevrim içi seminerde, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, Covid-19 salgınının çocuklar üzerindeki tesirlerini anlattı. Pandemi sürecinin yaşamı olumsuz etkilediğine değinen Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, çocukların okula gidemediği ve birçok ailenin evden çalışmak zorunda kaldığı bu dönemde, evde yapılabilecek etkinliklerden söz etti. Pekdoğan, Covid - 19 salgınının çocuklara açıklanması gerektiğini belirterek, “Çocukların soruları daha çok kendileri ve sevdikleri ile ilgilidir. Bu yüzden sevdiklerinin durumu ile ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Kardeşi, annesi, babası ya da bir yakın arkadaşı hasta ise kişinin hasta olduğunu ama kısa süre sonra iyileşeceğini ve salgın bitince hep beraber güzel vakit geçireceğini anlatmalıyız. Çocukların evde güvende olduklarını ve evde ne kadar karantinada kalırlarsa salgının o oranda çabuk biteceğini çocuklara uygun dille anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Serpil Pekdoğan, çocukların pandemi sürecinde televizyon ve sosyal medyadan abartılı yorumlara ve haberlere maruz kaldıkları için kaygılarının artabileceğine dikkat çekerek, ebeveynlerin böyle durumlarda profesyonel yardım almalarının gerekebileceğini ifade etti. Pekdoğan, bu süreçte çocuklarla bol bol sohbet edilmesinin, çeşitli aktiviteler yapılmasının, çocukların kendi öz bakım ve becerilerini yerine getirebilmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.