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Pandemi sürecinde okullarda denetim

Malatya’da okulların pandemi sürecindeki durumunu kontrol etmek için denetim yapıldı.

Malatya'da okulların pandemi sürecindeki durumunu kontrol etmek için denetim yapıldı.


Yeşilyurt İlçe Millî Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Şube Müdürleri Engin Sariçiçek ve Hafız İmer, okulların açılmasıyla Yeşilyurt bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek öğrenci, öğretmenler ile bir araya geldiler. Özellikle okulların pandemi döneminde pandemi kurullarına uyup oymadıklarını kontrol eden yetkililer, okulların temiz ve hijyenik bir şekilde eğitim ve öğretime hazır bulunmasından dolayı okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür ettiler.


Yeşilyurt İlçe Millî Eğitim Müdürü Cemal Kalay, öğrencilerin büyük çoğunluğunun okullarına geldiklerini gördüklerini ifade edip, ilçede hedeflerinin bütün öğrencilerin okullarına kavuşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

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