Pandemide 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara 3.aşı önerisi

Malatya'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde 2 doz sinovac aşısı olmuş, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 3. doz aşısını yaptırarak tam bağışıklık kazanmaları önerisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, 3.doz aşının önemine dikkat çekerek, tedbir ve tavsiyelere uyulmasını önererek, “2 doz sinovac aşısı olmuş, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, aldığınız tedbirlerin yarım kalmaması için geç olmadan 3. doz aşınızı yaptırın, tam bağışıklık kazanın. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Tedbirlere ve tavsiyelere uyalım” ifadelerine yer verdi. İki doz sinovac aşısı olmuş, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin hastaneye yatış oranlarının arttığını ve Covid-19 hastalığının daha ağır geçirdiğine dikkat çeken Bentli, “2.doz aşısından 3 ay geçmiş ve 3. doz aşı hakkı tanımlanmış olan vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Korona virüs aşısının virüsle mücadelemize katkılarını ilimizdeki hastalarımızda da görüyoruz. Artık hastalarımızın içinde iki doz sinovac aşısını olmuş ama hatırlatma dozu olan 3. doz aşısını yaptırmamış kişileri de görüyoruz” ifadelerini kullandı.