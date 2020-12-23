İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemide düzenli fiziksel aktivite önerisi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde genelde evde kalan vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite önerisi yapıldı.


Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de daha fazla ilerlememesi için önlemler alınan Covid-19 nedeniyle gerek 21,00-05,00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve gerekse hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşların kilo almaması ve sağlık sorunu yaşamaması için önerilerde bulunuldu.


Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, “Düzenli fiziksel aktivite yaparak ve hareketli bir yaşam benimseyerek hem sağlıklı kilonuzu koruyun hem de obeziteden korunun” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.