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Pandemide kapanan işletmelerden HES kodu talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, korona virüsle ile mücadele kapsamında kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kalan işletmelerin HES kodu uygulaması ile yeniden açılmasını talep ettiklerini ve aşılama sürecinde de hizmet sektörü çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.


2 ayı aşkın süredir kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kalan sektörler için HES kodu uygulaması ve aşılama taleplerinin olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “2020 yılı Haziran ayıyla birlikte normalleşme sürecine giren hizmet sektörü Kasım ayıyla birlikte yeniden pandemi önlemleri nedeniyle kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kaldılar. Restoran, lokanta, pastane, kafeterya gibi sektörler İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 ayı aşkın süredir sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. Bu durum sektörü olumsuz etkiliyor. Hükümetin sunduğu kısa çalışma ödeneği, nakdi ve kira desteği ile ayakta kalma mücadelesi veren hizmet sektörünün HES kodu ile yeniden faaliyete geçmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi de başta çatı kuruluşumuz olan TOBB olmak üzere ilgili yerlere ilettik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin aşı olması ile başlayan aşılama sürecinde hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve ciddi ölçüde ciro kaybı yaşayan işletmelerin çalışanlarının aşılanması ve müşterilerin de HES kodu ile işletmelere alınması hem ticari hayatın devamı hem de vatandaşların sosyal hayata katılması konusunda destekleyici olacaktır” dedi.

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