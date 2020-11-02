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Paramatik kumar oyunu polise takıldı

Malatya’da kumara geçit verilmeyerek, paramatik cihazı ile kumar oynatan bir zanlı yakalandı.

Malatya'da kumara geçit verilmeyerek, paramatik cihazı ile kumar oynatan bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, kumar oynanmasıyla ilgili denetimleri arttırdı. Polisin yaptığı denetimde, rulet, tilt ve benzeri oyun alet ve makineleri hakkındaki 1072 sayılı kanuna aykırılıktan bir iş yerine işlem yapıldı. Olayı şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındı.


Paramatik cihazı ve içerisinde bulunan 148 TL ile birlikte ele geçirilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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