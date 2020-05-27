İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parklar yine çocuklarla dolup taştı

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamaları geçici süre ile kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar, bu hafta da evlerine en yakın parklara koşarak doyasıya eğlendi.

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamaları geçici süre ile kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar, bu hafta da evlerine en yakın parklara koşarak doyasıya eğlendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu gün de 11.00 ile 15.00 saatleri arasında geçici olarak sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, aileleriyle birlikte parkları doldurdu. Havanın güneşli olduğu Malatya'da evlerine en yakın parklarda 4 saatlik süreyi eğlenerek değerlendiren çocuklar, bir hafta aradan sonra yine parka gelmenin mutluluğunu yaşadılar.


Kimisi bisiklet sürdü, kimisi parkta eğlenen çocuklar, evde canlarının çok sıkıldığını ve hafta da bir günde olsa parka geldikleri için mutlu olduklarını söylediler. Çocukların aileleri ise virüs salgının biran önce son bulması için temenni de bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.