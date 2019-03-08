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Parlak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sanat Sokağında kadınlara çicek hediye ederek kadınların gününü kutladı.


Burada açıklama yapan Parlak, “Unutmayalım ki bizler ve liderlerimizi yetiştirenler annelerimizdir. Sadece 8 Mart'da değil her zaman kadınlarımızın değerini bilmeliyiz. Kadın demek anne demektir. Kadın demek, emek demektir. Kadın demek, çaba demektir. Kadın olmazsa erkek de olmaz” şeklinde konuştu.


Kadınların toplumda yer alması konusunda ülkenin ve şehrin daha önem vermesi gerektiğini ifade eden Cem Parlak, “Kadınlarımız toplumun her alanında olmalıdır. Maalesef şehrimizde kadınların sosyal alanda daha çok yer alması lazım. Kadının olduğu yerde üretim vardır. Çaba vardır. Kadının olduğu yerde hayat verdır” diye konuştu.

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