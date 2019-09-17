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Parlak, esnafların Ahilik Kültürü Haftasını kutladı

İYİ Partili Cem Parlak, Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı nedeniyle esnaf ziyaretinde bulundu.


Fırat Mahallesinde esnafları tek tek dolaşarak Ahilik bayramlarını kutlayan Parlak, “Ahi, alnı açık, eli açık, cömert, yardımsever, sofrasına oturup ekmeği yenen, kapısı ve eli açık olmalı. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.


Anadolu'daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahiliğin Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olduğunu ve Osmanlı Devletinin kuruluşunda da önemli katkılar sağladığını belirten Parlak, “Böyle güzel ilkelerle var olmuş olan Ahilik Kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasını temenni ediyoruz. Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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