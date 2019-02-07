Parlak seçim çalışmalarını sürdürüyor

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına ‘Sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayacağız' sloganı ile başlayan ve yoğun bir seçim çalışması süreci geçiren Cem Parlak, vatandaşların yanı sıra esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşlarını da her fırsatta ziyaret ediyor.

Gittiği yerlerde vatandaşlardan ilgi gören Parlak, projelerini ve yapacağı çalışmaları anlatarak destek istiyor. Parlak bu kapsamda son olarak Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek, hem destek istedi hem de projelerini anlattı.

Esnafların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Parlak, esnaflara ‘hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Göreve gelmeleri halinde Yeşilyurt'a canı gönülden hizmet edeceklerini aktaran Parlak, bunun için yeterli bilgi ve donanıma sahip olduklarını belirtti.

Yeşilyurt'un büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Parlak, kendilerine fırsat verilmesi halinde Yeşilyurt'u için el birliği kalkındıracaklarını ifade etti.

Ziyaretinden dolayı Parlak'a teşekkür eden esnaflar ise, Parlak'a başarılar dilediler.