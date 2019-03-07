Parlak seçim ziyaretlerine devam ediyor

Dr. Mesut Parlak ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK)'ni ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MESOB Başkanı Şevke Keskin, Prof. Dr. Mesut Parlak'ın Malatya için önemli bir isim olduğunu ifade etti.

Cem Parlak'ın Malatya'yı bilen bir başkan adayı olduğunu kaydeden Keskin, Parlak'a çıktığı yolda başarılar diledi. Keskin, “Biliyorsunuz biz partiler üstüyüz açıkça söylemek istiyorum. Bizim bütün partiler içerisinde arkadaşlarımız var, destek verenler var. Biz bütün arkadaşlarımıza elinizi vicdanınıza koyarak oy verin diyoruz” şeklinde konuştu

İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ise, “MESOB Başkanı Şevket Keskin bizim için gerçekten çok değerli bir hemşehrimiz. Aydın, uygar daima kardeşlikten yana birleştirici bir özelliği vardır” dedi.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak da, “31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerimiz sürdürüyoruz. Bu gün de MESOB'u ziyaret edelim istedik. Başkanımız Keskin Malatya'da esnaflarımızın nabzını gerçekten iyi tutan birisi. Biz hep birlikte daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Malatya'daki her sorunları ilk ağızdan dile getiren Keskin'e teşekkür ediyorum. Malatya'nın menfaatini düşünen Keskin'in bu tavrını önemsiyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak ve İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.