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Parlak'tan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Cem Parlak, “19 Mayıs 1919 Türk Milleti için önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.


İşadamı Cem Parlak, yayımladığı mesajında 19 Mayıs 1919'un Türk Milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bağımsızlık Savaşımızın başlatıldığı o büyük günün 100. yılını gururla kutluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs gününü Türk gençliğine armağan etmekle gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir ve gençlere düşen görevi de Gençliğe Hitabe ile sıralamıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Tüm Gençlerimizin ve Türk Milletimizin Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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