Parlak'tan ‘belediyede yolsuzluk var' iddiası

Bu kitapları kimden aldınız” dedi.

Fahri Kayahan Bulvarında esnafları ziyaret eden Parlak, esnaf ve vatandaşlarının sorunlarını dinleyerek seçimlerde destek istedi. Parlak, göreve geldiklerinde Yeşilyurt Belediyesinde rantçılara izin vermeyeceklerini söyleyerek, “Geçmişe dönük yapılan ihaleler dahil tüm harcamalar için İç İşleri Bakanlığından müfettiş talep edeceğiz, hesapları inceleteceğiz. Kime hangi ihale hangi şartlar altında verilmiş, kime rant sağlanmış, kime gereksiz harcama yapılmış bunların hesabını 17 yıldır iktidar olan partinin Belediye Başkanından soracağım. Yeşilyurt Belediyesinin ilk Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 4 dört yıllık görevinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atandı hesabını vermedi. Mehmet Çınar atandıktan sonra ilk icraatı borçlanma yetkisi oldu. Baktığımız zaman elle tutulur hizmet veya proje görülmezken, yapılan harcamanın hesabı da verilemiyor, Tüm Yeşilyurtlu hemşehrilerimin adına bunun hesabını ben soracağım. Bize yetkiyi verin sizlere her zaman hesap vermeye hazır olacağım. Kamuoyunda AK Partinin Yeşilyurt'un adayı hakkında onlarca iddia var, vatandaşlar soruyor biz de soruyoruz. Bir kitap evinden 600 bin liralık kitap alımı olduğu iddiasına yanıtınız nedir? Duymamanız imkansız, neden sessiz kalıyorsunuz? Bu kitapları kimden aldınız ve kime servis ettiniz" diye konuştu.