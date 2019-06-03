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Parlak'tan Ramazan Bayramı mesajı

İYİ Partili Cem Parlak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Parlak mesajında tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederek, “Bayramlar insanların kucaklaştığı, dargınların barıştığı, zenginin fakirle yardımlaştığı, yaşlıların, yetimlerin, öksüzlerin hatırlandığı kutsal günlerimizdir. Bu kutsal günlerimizde bizlere bu hüzünleri yaşatan müfterileri, bu mübarek günlerin hürmetine, Cenab-ı Hakk'ın hidayete kavuşturmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.


Parlak, mesajını şöyle sürdürdü:


“Terör nedeniyle babalarını, evlatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Cenab-ı Hakk bir an önce İslam'ın sevgi ve kardeşliğini ülkemize hakim kılsın, milletimizin bayram sofralarında sevgi, muhabbet, neşe ile buluşmasını nasip eylesin. Ramazan bayramınızı en içten dileklerim ile kutlar, milletçe huzur ve barış içinde nice bayramlarda birlikte olmayı Allah'tan niyaz ederim”

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