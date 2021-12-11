Parmağı suluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Malatya'da parmağı suluğa sıkışan 5 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti.

Edinilen bilgilere göre, 14.00 sularında Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda,5-6 yaşlarındaki bir çocuk oyun oynarken, okul suluğunun kapağına parmağını sıkıştırdı. Çocuğun sıkışan parmağını bulunduğu yerden çıkaramayan aile yakınları küçük çocuğu Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede de sıkıştığı yerden çıkarılamayan parmak için itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalesiyle çocuğunun sıkışan parmağı bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çocuğunun sıkışan parmağının bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından aile derin bir nefes alırken, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.