İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar yerinde korona virüs denetimi

Malatya Valisi Aydın Baruş, semt pazarlarını denetleyerek, dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri yerinde inceledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, semt pazarlarını denetleyerek, dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri yerinde inceledi.


İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/15 sayılı kararı gereğince pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin alınan tedbirleri denetlemek üzere Zafer Mahallesi, Başharık Mahallesi ve Özalper Mahallelerinde kurulan pazarların giriş ve çıkış kontrol yerlerinde denetimlerde bulunan Vali Baruş, bölgede alınan önlemler ve pazar yerinin kurulmasına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda sürdürülen uygulamalar hakkında ilgililerden bilgi alarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. İnceleme ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, korona virüsün en temel özelliğinin yayılma hızının yüksek olması olduğunu hatırlatan Vali Baruş, salgının yayılma hızını azaltmanın ise vatandaşların sosyal hareketliliğini en aza indirerek sosyal izolasyonu sağlamaktan geçtiğini vurguladı. Baruş, vatandaşların bu amaç doğrultusunda alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını istedi.


Vali Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.