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Pazar yerlerinde sıkı denetim

Malatya’da yeni korona virüs denetimleri kapsamında jandarma ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Malatya'da yeni korona virüs denetimleri kapsamında jandarma ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.


İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde 4 gün boyunca pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler başlatmasının ardından Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri semt pazarlarında denetimleri arttırdı.


Pazar alanlarını kontrol altına alan ekipler burada pazar esnafını maske, mesafe ve temizlik konularında uyarmakla birlikte esnafın HES kodlarını kontrol etti ve görevlilere HES kodu ve sigara yasağı konularında titiz davranmaları istedi.

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