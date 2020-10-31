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Pazarcık İlkokulu'na bilgisayar yardımı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bulunan Pazarcık ilkokulunun bilgisayar sınıfındaki tüm bilgisayarlar hayırseverler tarafından karşılandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bulunan Pazarcık ilkokulunun bilgisayar sınıfındaki tüm bilgisayarlar hayırseverler tarafından karşılandı.


İstanbul'da yaşayan Pütürgeli işadamı Armanç Özhan'a ulaşan okul yönetimi bilgisayar sınıfları işin ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen hayırsever işadamı çevresindeki hayırseverlere de ulaşarak okulun bilgisayar ihtiyaçlarını kısa sürede tamamladı. Pazarcık İlkokulu'na gelen hayırsever işadamı Armanç Özhan ile babası Hasan Özhan alınan bilgisayarları okul yönetimine teslim etti. Bilgisayarların yanı sıra okul kütüphanesine 200 kitapta getiren hayırseverlere teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, yardımsever işadamların desteği ile özellikle ihtiyaçları bulunan okullara destek olunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Doğduğu yeri unutmayan hayırsever işadamlarına minnettarlık duyduklarını dile getiren Kanbay, bu pandemi sürecinde zor şartlar altında okullarda eğitime devam eden öğretmenler de teşekkür etti.

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