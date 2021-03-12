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Pazarda Covid-19 denetimi

Kaymakam Muhammed Öztaş, kurum amirleriyle birlikte Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde Pazar denetimi yaparak, yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaymakam Muhammed Öztaş, kurum amirleriyle birlikte Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde Pazar denetimi yaparak, yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.


Kaymakam Muhammed Öztaş, kurum amirleriyle birlikte Hasançelebi Mahallesi'nde bulunan esnafları ve pazar yerini denetledi. Denetlemede, vatandaşlar ile esnafların (Covid-19) kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.


Kontrollerde, Covid-19 kurallarına uymayan 3 esnafa ceza kesildi.

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