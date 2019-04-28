Pedallar bağımlılıkla mücadele için çevrildi

Kongre ve Kültür Merkezi önunde toplanan binlerce bisikletçi şehir turu atarak bağımlılığa hayır mesajı verdi.

Konuyla ilgili konuşan Yeşilay Şube Başkanı Dr.İbrahim Keleş, "Yeşilayımız 50 şehirde aynı anda bisiklet turu yaparak farkındalık oluşturma çabası içerisinde. Biz de şehrimizde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak, spora,kültürel faaliyetlere dikkat çekmek ayını zamanda bağımlılığı önlemek amacıyla bisiklet turu düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici ise, "Yeşilayın düzenlemiş olduğu böyle güzel bir etkinliğe biz de destek vermekten büyük mutluluk duyduk. Malatya'da bu tür ektinliklerin içinde her zaman yer almaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi

Bisiklet turuna katılan Melike Boyraz isimli sporcu da, "Gençlerin yaptığı kampanyanın her zaman arkasında oluyoruz teknolojiyle vakit geçirmek yerine sokakta bisiklet sürmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yeşilaya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Zıpkın ise ‘'Burada olduğum için çok mutluyum sigara , içki, uyuşturucu her türlü kötü alışkanlığa hayır spora evet diyorum sağlıklı yaşam için burdayız'' diye konuştu.