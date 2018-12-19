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Pekfen'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Yerli Malı Haftası, Malatya’da Pekfen Okullarında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Yerli Malı Haftası, Malatya'da Pekfen Okullarında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.


Taner Akıncı Kişisel Gelişim Kurs Merkezinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği büyük ilgi gördü.


Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı. İkramlar, Urfa Sıra Gecesi, kına ile dövme sanatı ve çocuklar için illüzyon gösterileri ile tüm misafirler eğlence dolu anlar yaşadı. Parantez Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gezer, program sonrası yaptığı açıklamada bu tür faaliyetlerin çocuklara kattığı değerlerin farkında olduklarını belirterek etkinliklerin her dönem yapılacağını ifade etti.

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