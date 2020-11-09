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Pelit, UIPM antrenör gelişim seminerinden başarılı döndü

UIPM’in antrenör gelişim seminerine katılan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, başarılı olarak döndü.

UIPM'in antrenör gelişim seminerine katılan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, başarılı olarak döndü.


Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takım Antrenörü ve Malatya'da Modern Pentatlon Antrenörlüğü yapan Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi UIPM Modern Pentatlon branşını dünyada yöneten bir kurumdur. Bu olayın gurur verici bir olay olduğunu ve Türkiye ve Modern pentatlon federasyonumuz için dünyada güzel bir tanıtımı olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan UIPM'in bu inceliği göstermesidir. Ben ülkemi temsil ettim. Bu branşta ülkemiz dünyada başarılı sporcularımızla söz hakkı sahibidir” ifadelerine yer verdi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin çalışmalarını etkilememesi için çaba gösterdiklerini söyleyen Pelit, “Pandemi döneminde dahil bizler çalışmayı bırakmadık. Halen devam ediyoruz. 2021'de de pandemi ne durumda olur bilemiyorum. Ama bizler yarışmalar olacakmış gibi kendimizi hazır tutuyoruz” şeklinde konuştu.


Pelit'in UIPM'in antrenör gelişim seminerinde sorulara doğru cevap verdiği ve yapılan testlerde başarılı olduğu kaydedildi.

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