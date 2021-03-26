“Penceremden pandemi” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'nin salgın sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde Battalgazi'de binlerce vatandaşa destek veren Battalgazi Belediyesi, içerisinde bulunulan korona virüs süreciyle birlikte insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla, 3 kategoride gerçekleştirilen, “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Ortaokul, Lise ve Yetişkinler kategorisinde düzenlenen ve toplam 200 sanatseverin korona virüs salgınını resmettiği yarışmada, Battalgazi Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından 9 eser dereceye girmeyi başardı.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda pandemi tedbirleri doğrultusunda düzenlenen ödül törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve aileler katıldı.

9 eser dereceye girdi, 33 eser sergilendi

Battalgazi Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacılar, çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Dereceye giren resimlerle birlikte toplam 33 eserin sergilendiği yarışmada Ortaokul kategorisinde birincilik ödülünü Berke Zaşin, ikincilik ödülünü Ayşe Dilem Akgün ve üçüncülük ödülünü Elif İdil İzgi, Lise kategorisinde birincilik ödülünü Hayrunisa Avar, ikincilik ödülünü Ezgi Çakır ve üçüncülük ödülünü Erdi Kaya, Yetişkinler kategorisinde ise birincilik ödülünü Halide Çakmakcıoğlu, ikincilik ödülünü Levent Akça ve üçüncülük ödülünü ise Gülden Erol kazandı. Ortaokul ve Lise kategorisinde birinci olan yarışmacıya bisiklet, ikinci olana tablet, üçüncü olana ise akıllı saat hediye edilirken, Yetişkinler kategorisinde birinci olan yarışmacıya bin 500 TL, ikinci olan yarışmacıya bin TL ve üçüncü olan yarışmacı ise 500 TL hediye çeki takdim edildi.

Sanatseverlerden Güder'e teşekkür

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dereceye girenlere ödüllerini takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ödüllerini Başkan Güder'in elinden alan sanatseverler, Battalgazi Belediyesi'nin çok anlamlı ve güzel bir yarışmaya imza attıklarının altını çizerek, Başkan Güder'e teşekkürlerini iletti. Yetişkinler kategorisinde ikinci olan Levent Akça, “Tüm dünya geneli çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en büyük pay sağlık çalışanlarının. Bu resmi onlara armağan etmek istiyorum. Böylesine güzel bir yarışmaya imza atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e özel teşekkür ediyorum” dedi.

Yetişkinler kategorisinde birinci olan ve ödül törenine çocuğu ile katılan Halide Çakmakcıoğlu ise “Çok mutluyum. Böylesine güzel bir yarışmada birinci olmakta ayrıca gurur verici bir durum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e de sanata verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Güder: “Çok güzel ve farklı eserlerle karşılaştık”

Ödül töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün bizleri bir araya getiren bu yarışma çok değerli ve önemli. Bize düşen şey bu yarışmalarla çocuklarımızın içerisindeki cevheri ortaya çıkarmaktır. Konu çok mühim. Malumunuz tüm dünya ve ülkemiz genelinde bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreç ne yazık ki devam ediyor. Bu süreçte tedbir amaçlı birçok şeyden uzak durduk. Hepimiz evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Bu zorlu süreçte Battalgazi Belediyesi olarak çok üst düzeyde mücadele örneği ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz. İnşallah hep beraber dikkat edersek, bu hastalığı bertaraf edeceğiz. Yine bu süreçte değişik birçok organizasyonlara imza attık.

Bugünde üç kategoride pandemi konulu bir resim yarışması düzenledik. Bu pandemi sürecinde değişen yaşam tarzımızı, görsel yolla resmetmenizi istedik. 200 üzerinde bir başvuru olmuş. Yapılan sergimizi gezdiğimiz zaman çok farklı ve güzel resimlerle karşılaştık. Hepsi birbirinden değerli resimler. Eminim jürimiz seçim yaparken zorlanmıştır. Benim gözümde yarışmanın kazananı sadece 9 kişi değil, katılan herkestir. Tüm yarışmacıların resimleri çok değerli ve güzel. Tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum. Dereceye giren 9 yarışmacımızı da ayrıca tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.