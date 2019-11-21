'Peygamberimiz ve Aile' konulu programa yoğun ilgi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program büyük ilgi gördü.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Malatya İl Müftülüğü'nün desteğiyle düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya İl Müftü Yardımcıları Dr. Mehmet Taşdelen ve Fikriye Özkan'ın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Kuranı Kerim Tilaveti ile başlayan programda ilk olarak söz alan Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Diyanet İşleri Başkanlığında her yıl Mevlidi Nebi Haftasının bir tema üzerinde ele alındığını belirterek bu yıl ki tamanın 'Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ve Aile Hayatı' olduğunu dile getirdi. Işıladr, "Aile hayatı sadece Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in kendi hayatı değil, aile hayatına verdiği, aile olmaya verdiği önemi ile çok iyi bir şekilde anlatması bakımından ve kurulan ailelerin sıhhatli bir şekilde devamı açısından da hakikaten çok dikkat çekici, hepimizin dikkate alması gereken bir konu.” şeklinde konuştu.

“Camimizi Ramazan ayında ibadete açmayı planlıyoruz”

Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Mediko Sosyal Tesislerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Gençlik Merkezi faaliyetlerinin sürdüğünü anımsatarak "Yine aynı şekilde Mudanya meydanının sol tarafında inşaatı devam eden camimiz bulunmaktadır. Ramazan ayında ibadete açılmasını planlıyoruz ve bu konuda da yardımlarınızı bekliyoruz. Bu tür programların devamı gelecek.” dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Burak Gül, Battalgazi Kernek Karagözler Cami İmam Hatibi Yusuf Çelik, Yatılı Kur'an Kursu Öğreticisi Erol Ocak, Battalgazi Musa Kazım Cami İmam Hatibi Ahmet Tayyar ve Yeşilyurt Dilek Kur'an Kursu Öğreticisi Abdülhamid Han tarafından Kuran'ı Kerim tilavetleri okundu.