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Pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da pikap ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da pikap ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, 17.50 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İpaş kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. idaresindeki 44 AAB 515 plakalı pikap ile İ.A. yönetimindeki 44 MA 0861 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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