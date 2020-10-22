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Pınarbaşı göletinde sular çekildi

Malatya kent merkezinde tabii güzelliğiyle piknik alanı olan Orduzu Pinarbasi Göletindeki suyun büyük bir kısmı çekildi.


Malatya'da son aylarda yağış düşmemesi göletleri de etkiledi. Yağış olmaması Orduzu Göletini de etkiledi. Tarım alanlarının sulanması için kullanılan Orduzu Göletindeki su seviyesi, yeterli yağışın olmaması nedeniyle düştü.


Suların çekilmesiyle birlikte çorak alanlar ortaya çıktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da Orduzu Göleti'nde su sıfır seviyeye düştü.


Suların çekildiği gölette toprak alan arttı.

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