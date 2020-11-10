PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı

Malatya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 el yapımı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 sustalı bıçak, 12 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü, tahkikatın sürdüğü kaydedildi.