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PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ve Yeşilyurt İlçelerinde istihbari çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik eş zamanlı 2 adrese operasyon gerçekleştirildi.


İki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 58 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman,2 adet cep telefonu ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemleri devam ediyor.

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