PKK'lıların kaçırdığı asker oğlundan hala haber yok

Malatya'da asker olan oğlu PKK'lılar tarafından 4 yıl önce kaçırılan Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey 4 yıldır umutla beklediklerini ancak artık beklemeye sabırlarının kalmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey' in Jandarma Astsubay olan oğlu Semih Özbey, 2015 yılında Tunceli- Pülümür- Erzincan yolunda karayolunu kapatan PKK terör örgütü tarafından kaçılırdı. Oğlunun kanser hastası olan annesini görmeye gelirken kaçırıldığını dile getiren Özbey, “O günden bu güne kadar ben çocuğumu ne gördüm ne sesini duydum, sadece terör örgütünün yayınlamış olduğu televizyon yayınlarında çocuğumun hayatı ve sağlığı ile ilgili haberler aldım. Ben bu süre zarfında sadece benim çocuğum değil benim bildiğim toplamda 13 asker ve polis de bu PKK terör örgütü tarafından kaçılırdı. O günden beri ben bütün yetkililerle, bütün siyasilerle, bütün gruplarla konuştum ve konuşmaya devam ediyorum. Ama o çocuklar halen dönemedi evlerine. Cumhurbaşkanımızla da görüştük. Cumhurbaşkanımızın sadece bize söylediği ‘Sabır.' Sabır ama sabrın da bir sonu gelmeli. Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya gelişi münasebetiyle ben kendisinden özel bir ricada bulunmak istiyorum. Bu çocukların artık getirilmesi için gerekli adımların Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından atılması gerektiğini dile getiriyorum. Bir baba olarak bir aile olarak. Artık yeter, bize sabırdan ziyade çocuklarımızın getirilmesi ile ilgili elinden ne geliyorsa yapsın, ki ben inanıyorum Cumhurbaşkanımız istesin 24 saat içerisinde bu çocukların getirileceği kanaati bende hasıl olmuştur. Çünkü gelen bilgiler, duyumlar bu şekildedir. Örgüt bu çocukları verecek ama alacak kimse bulamadıkları bize iletmiştir. İnsan Hakları Derneği zaman zaman esir asker ve polisleri terör örgütlerinden alıp getiriyor. Bunlarla en son konuşmamızda onlar diyormuş ki ‘biz bu çocukları vereceğiz bir heyet oluşturun gelin alın.' Devlet de bu heyetin oluşturulmasını kabul etmiyor. Ben buradan açıklamak istiyorum. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden birilerinin gidip bu çocukları alıp getirmesi lazım, devletin bu konuda harekete geçmesi lazım. Ben artık çocuğuma kavuşmak istiyorum. Bu kaçırılanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asker ve polisleri bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne getirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asil görevlerinden biridir” şeklinde konuştu.

“Bu çocuklar kendileri gidip teslim olmadılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyamadığı yollardan bu çocuklar alındı” ifadelerini kullanan Özbey, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Artık buna bir çare bulun ve o çocukların geri getirin. Biz zaten yaşayan ölüyüz gecemiz gündüzümüz yok. Yardım için başvurduğum bütün mercilere söyledim sizin çocuğunuz bir saat geç gelse veya bir gün ateşlense sabaha kadar o annenin durumu ne olur diye. İnsan biraz merhamet eder bu çocuklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asker ve polisleri, bunlar bu devlete hizmet ederken alınıp götürüldüler. Bunun devlet tarafından hiç mi kıymeti yoktur? Biz artık yaşayan ölüyüz ne gecemiz ne gündüzümüz var, ne yediğimiz yemekten tat alıyoruz ne de konuştuğumuz sözden. Çocuğumuzun kaçırıldığı günden beri bayram yüzü görmedik" diye konuştu.