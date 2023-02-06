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PÖH ekipleri Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı

Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Malatya’da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.


Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden Malatya büyük ölçüde etkilendi. Depremin büyük yıkıma yol açtığı yerlerde çalışmalarını devam ettiren PÖH ekipleri yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yıkıma neden olan depremin ardından PÖH ekipleri arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

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