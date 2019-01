Polat gazetecilerle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Polat, Malatya'da çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ziyarette basın mensuplarının yaptığı görevin zorluklarına dikkat çeken Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Daha önce birçok ziyaret görmüştü Cemiyetimiz. Malatya büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ağırlıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öyle bir gün ki bizler şu an burada konuşurken bile gazeteci meslektaşlarımız aynı zamanda hem bugünü kutluyor hem de işlerine devam ediyor. Böylesine önemli, anlamlı” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Tabi biz basın mensubu kardeşlerimizle her zaman birlikteyiz. Herhangi bir yere gidiyorsak birlikte gidiyoruz. Ya onlar bizden birkaç saniye önce gidiyor ya da biz onlardan birkaç saniye sonra Aslında sahada birlikte çalıştığımız paydaşlarımız basın mensubu kardeşlerimiz. Elinde kamera, fotoğraf makinesi olan emekçi kardeşlerimiz. Patronlardan ziyade onlarla birlikte yoğun bir mesai veriyoruz. Bugün dolayısıyla cemiyetimizi ziyaret ederek aslında Malatya'mızda çalışan bütün kardeşlerimizin gününü kutlamak için cemiyeti tercih ettik” dedi.

“Malatya bizim derdimiz, görevde bulunduğumuz an içinde Malatya'mız için ne yaparsak bunu şeref kabul ediyoruz, bunu ibadet kabul ediyoruz, bu anlayış ile de hizmet ettik” diyen Polat, “İnşallah görev bayrağını teslim edene kadar Malatya'mız için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Buralar nöbet yerleri, bizim nöbetimiz biter başka bir arkadaşımız nöbeti başlar. Buralarda hizmet yapmak şeref. Bu yönüyle belediyecilik hayatın her alanına hizmet eden bir sektör. Biz de Malatya'mıza her yönüyle hizmet etmek için mücadele ettik. Ben Malatya'dan razıyım, inşallah Malatyalı hemşerilerimiz, kardeşlerimiz de bizden razıdır. Çalışmamız gerekiyor, hizmet etmememiz gerekiyor, üretmemiz gerekiyor, her alanda kaliteyi artırmamız gerekiyor. Biz ne kadar bu ülkede kaliteyi artırırsak üretimdeki kaliteyi artırırsak o denli dünyadaki diğer rakiplerimizle yarışır oluruz. Medya sektörü önemli alanlarsan birisi burada da kaliteyi artırmamız gerekiyor. Her yönüyle kaliteyi artırmamız gerekiyor. Malatya iyi bir mektep, Malatya'da yerel medya çok kardeşimizi yetiştirdi” ifadelerini kullandı.

31 Mart'tan sonra siyasete devam edip etmeyeceği konusundaki soruya yanıt veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Dün bitti, dünün hesabını vereceğiz. Dün yaptıklarımızla ilgili bir yandan Allah'a hesap vereceğiz, bir yandan millete hesap vereceğiz. Yarın gelmedi, yarının sahibi de Allah. Anı yaşamamız gerekiyor. Anla ilgili ne gerekiyorsa onu yerine getirmememiz gerekiyor. 31 Mart'a kadar millet bizi görevlendirdi. Biz milletin verdiği görevi 31 Mart akşamına kadar, mühürü teslim edeceğimiz ana kadar, alınganlık göstermeden çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Çünkü burası çalışma alanı, görev alanı. 31 Mart sonrası için henüz süreçle ilgili karar vermiş değilim. Bir kaç alternatif var önümde. Bu alternatifleri ailemle, çocuklarımla istişaresini yapıyorum, değerlendirmesini yapıyorum, arkadaşlarımla değerlendirmesini yapıyorum. Henüz alternatifler içinde karar vermiş değilim. Artık onlardan birine karar vereceğiz. Az önce de ifade ettim; ben bu şehre Malatya'ya aşığım. Malatya sevdalısı Malatya' ya her nerede olursam; hangi görevde olursam olayım, bu şehirle ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Çünkü şehrin bizden alacağı var. Bu şehir bizi yetiştirdi, bu şehrin üzerimizde hakkı var. Şehrin hakkını her daim yerine getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Kent meydanı altına otopark yapılacak mı?” sorusuna da yanıt veren Polat, “Biz 112 Acil Eylem Planı kapsamında vermiş olduğumuz sözlerden biri de oranın kent meydanına dönüşmesiydi. Birisi de şuydu 31 Mart akşamına kadar geçici bir çimlendirme yapacağız. Önümüzdeki dönemde imkanlar teknik olarak el veriyorsa bir kat otopark yapacağız dedim. Mutlaka bir kat inecektir, eğer teknik imkanlar el verirse bir kat daha ineceğiz dedim ama bu önümüzdeki dönemle ilgili. Biz 112 Acil Eylem Planı çerçevesindeki sözümü yerine getirdik. Yüzeysel çimlendirmede çok kısa zamanda bitecek. Bundan sonra ki proje artık yeni dönemde gelen arkadaşlarımızın planlamalarına göre hareket edilecek. Nasıl bir proje sunarlar, nasıl bir çözüm önerirler artık önümüzde ki dönemle ilgili bir karar. Esenliğin orada olması esenlik açısından önemliydi. Güzel bir faaliyetti, biz önce kendimize iğneyi batırdık, çuvaldızı başkasına batırmadık. Önce esenliği kaldırdık oradan sonrada diğer kurumları kaldırmış olduk” diye konuştu.