Polat itfaiyecilerle bir araya geldi

İtfaiye Personellerinin cansiperane çalışma sergilediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız, sadece yangınlara değil, boğulma vakalarına, trafik kazalarına ve kurtarma olaylarına ilk müdahale edenlerin arasında gelmektedir. İtfaiye Teşkilatımız, olaylara zamanında müdahale etmesi ve zamanında ulaşması bakımından oldukça hızlı hareket etmektedir. İtfaiye mesleği, gecesi gündüzü, yazı kışı olmayan bir meslektir. Arkadaşlarımız Malatya'da güzel hizmetler vermekte ve başarılı bir şekilde olaylara müdahale etmektedirler. İtfaiyecilerimizi çalışmalarından dolayı tekrar tebrik ediyor, kazasız belasız günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında personellerle sohbet eden Başkan Polat, personellerin istek ve taleplerini de dinledi.