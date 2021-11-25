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Polat Sulu Mağarası koruma altına alındı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ndeki Polat Sulu Mağarası koruma altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ndeki Polat Sulu Mağarası koruma altına alındı.


Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından Doğanşehir İlçesi Polat Mahallesi'ndeki Polat Sulu Mağarası, Tabiat Varlığı B Grubu Mağarası kabul edilerek, koruma altına alındı. Alınan karar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.


Polat Sulu Mağarası'nın Tabiat Varlığı olarak onaylanması nedeniyle sözü edilen mağara yolunda iyileştirme yapılacağı belirtilirken, önümüzdeki günlerde buraya yerli ve yabancı turist ziyaretinin artmasının beklendiği kaydedildi.

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