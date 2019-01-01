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Polat, yeni yılın ilk saatlerinde ziyaretlerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2019 yılının ilk saatlerinde Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Gündüzbey Polis Kontrol noktasına ziyaretlerde bulundu.


Ziyaretlere Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da katıldılar.


İlk olarak Gündüzbey Polis Kontrol noktasını ziyaret eden heyet burada polislerle sohbet edip çay içtiler. Heyet daha sonra Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret etiler.


Yılın ilk bebeklerini kucaklarına alan Annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yılın ilk gününde Dünya'nın en güzel olayı Anne ve Baba olmak bizde bugün buraya gelerek Anne ve babaların bu güzel heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Ailelerimize bebekleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu ömürler diliyorum. Ülkemizin güvenliği için her dakika ayakta olan, huzur için 24 saat teyakkuzda olan güvenlik güçlerimizi de ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip, yeni yıllarını kutladık” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hastane çalışanlarının da yeni yıllarını kutlayıp çiçek verirken, yeni doğan bebeklere de hediyeler verdi.

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