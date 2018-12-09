Polat'tan engelli çağrısı

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Engelli kardeşlerimiz sorunlara karşı daha duyarlı olalım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısına, Strateji Daire Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, 23 engelli derneği ile 100'ün üzerinde dernek üyesi engelli katıldı.

Engellilerin sorunları konusunda daha bilinçli olunması gerektiğini belirten Başkan Polat, “Engelli kardeşlerimizin sorunlara karşı ne kadar duyarlı olduklarını, kendilerini günümüz şartlarına göre sürekli geliştirip, yetiştirdiklerini ve zihinlerinin engelsiz olduğunu görüyorum. Bu azminizden dolayı sizleri kutluyor ve tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri, başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetler bundan sonrada devam edecektir. Bugünkü değerlendirmeleri bir rapor haline getirerek seçimlerden sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelecek olan Selahattin Gürkan'a bu bilgileri aktaracağız. Devlette devamlılık esastır önemli olan Malatya'ya hizmettir. Toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ise yaptığı konuşmada, “ Engelli derneklerimizle belirli aralıklarla istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızda engellilerimizin istek ve taleplerini ilk ağızdan alıyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hacı Uğur Polat'a bizleri kırmayarak toplantımıza iştirak edip engellilerimizin sorunlarını dinlediği için teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Engelli Dernek Başkanlarından ve dernek üyelerinden gelen soruları da cevaplandırdı.