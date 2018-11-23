Polat'tan kazazedelere geçmiş olsun ziyareti

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Polat, “İstanbul Ümraniye Belediyesine ait midibüsle Malatya'ya cenaze getirirken meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımız ambulanslarla Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Hakkın Rahmetine kavuşan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımıza ise Allah'tan acil şifalar dilerim” diye konuştu.