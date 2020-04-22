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Polis ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına polis ekipleri yetişiyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde de polis evden çıkamayan Asiye Teyze'nin faturalarını ödedi, mutfak alışverişini yaptı.


Darende ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde yaşayan Asiye Türkmen, 155 polis hattını ayarak 65 yaş üstü olması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Telefonda polis ekiplerine ihtiyaçlarını ileten Asiye Teyze'nin taleplerini karşılamak üzere Darende Emniyet Müdürlüğü ekipleri markete giderek ihtiyaçları aldı. Ayrıca Asiye Teyze'nin bazı faturalarını da ödeyen polis ekipleri ihtiyaçları alarak eve getirdi.


Yalnız yaşadığı öğrenilen Asiye Teyze polis ekiplerine teşekkür ederek, “Polislerimizden ve devletimizden Allah razı olsun” dedi. Polis ekipleri de Asiye Türkmen'e virüs salgını tehdidinin halen devam ettiğini ve evde kalmasını söyleyerek bir ihtiyaç olması durumunda kendilerini aramasını istedi.

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